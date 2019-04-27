Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 95 - Bursaspor: 91

Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında Karesispor evinde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Bursaspor'u 95-91 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 22-25 geride tamamlayan Karesispor 2. çeyrekte üstün bir oyun sergileyip devreye 49-45 önde girdi. Üçüncü periyot ta ev sahibi takımın 73-73'lük üstünlüğüyle geçildi Son çeyrekte de rakibine şans tanımayan Karesispor parkeden 95-91 galip ayrıldı.

Karesispor'da Eugene Teague 21 sayı, Ümit Sonkol 15 sayılık performans sergilerken, konuk ekip Bursaspor'da ise Ali Işık 15, Recep Doğrusöz ve Erbil Eroğlu 14'er sayı ile oynadı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Tunç Durmuşcan, Abdullah Koputan, Kerem Yılmaz

Karesispor: Teague 21, Ümit Sonkol 15, Medlock 11, İbrahim 11, Volkan 10, Hazer Avcı 9, Reha Öz 9, Soner Şahin 9

Bursaspor: Ali Işık 15, Erbil Eroğlu 14, Recep Doğrusöz 14, Vragovic 12, Borovnjak 12, Gökhan Aydın 9, İzzet Türkyılmaz 8, Mehmet Özdoğan 4, Can Özcan 3

1. Periyot: 22-25 (Bursaspor lehine)

Devre: 49-45 (Karesispor lehine)

3. Periyot: 74-73 (Bursaspor lehine)