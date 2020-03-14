Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94

Türkiye Basketbol Ligi’nin 23.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 102-94 mağlup etti.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Tekin Özübir, M. Murat Zafer, M. Candemir Tabak
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 26, Marvin Jefferson 26, Gökhan Aydın 8, İsmail Çevik 4, Berkay Genç 13, Mertcan Solkol 5, Fatih Kızılca 2, Mert Konuk 16, Emre Tanışan 2
Başantrenör: Mustafa Mavili
Semt77 Yalovaspor: Shaquılle Goodwın 6, Sherrıllx 45, İ. Kerem Gülmez 10, H. Akın Kandemir 2, Onur Sonsırma 12, Melih Kapucu 14, Ersan Beyaz 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
1. Periyot: 26-21 (Balıkesir BŞB)
Devre: 45-51 (Semt77 Yalovaspor)
3. Periyot: 73-68 (Balıkesir BŞB)
5 faul alanlar: Shaquılle Goodwın, İ. Kerem Gülmez (Semt77 Yalovaspor)