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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94

Türkiye Basketbol Ligi’nin 23.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 102-94 mağlup etti.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Tekin Özübir, M. Murat Zafer, M. Candemir Tabak


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 26, Marvin Jefferson 26, Gökhan Aydın 8, İsmail Çevik 4, Berkay Genç 13, Mertcan Solkol 5, Fatih Kızılca 2, Mert Konuk 16, Emre Tanışan 2


Başantrenör: Mustafa Mavili


Semt77 Yalovaspor: Shaquılle Goodwın 6, Sherrıllx 45, İ. Kerem Gülmez 10, H. Akın Kandemir 2, Onur Sonsırma 12, Melih Kapucu 14, Ersan Beyaz 5


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


1. Periyot: 26-21 (Balıkesir BŞB)


Devre: 45-51 (Semt77 Yalovaspor)


3. Periyot: 73-68 (Balıkesir BŞB)


5 faul alanlar: Shaquılle Goodwın, İ. Kerem Gülmez (Semt77 Yalovaspor)

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