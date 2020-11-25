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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 71 - Final Spor: 68

Türkiye Basketbol Ligi 4.

hafta erteleme karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Finalspor'u 71-68 mağlup ederek, sezonun üçüncü galibiyetini aldı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Abdullah Koputan, Erhan Gürsel, Göksun Öz


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mackx 24, Şafak Edge 12, Batuhan Dikmen 6, İsmail Çevik 3, Berkay Genç 5, Hamit Sezaver 2, Zane Knowles 19


Final Spor: Christopher George Harris 6, Terrell Glenn Allen 13, Göktürk Gökalp Ural 13, Ömer Faruk Ermat 8, Gurur Baybora 8, Murat Erensoy 2, Doğancan Tokmak, Mustafa Kırcalı 2, Alparslan Uruk 8


1. Periyot: 6-16 (Final Spor lehine)


Devre: 22-26 (Final Spor lehine)


3. Periyot: 43-44 (Final Spor lehine)

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