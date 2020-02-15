Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 79 - L.H. Fethiye Belediyespor: 84

Türkiye Basketbol Ligi’nin 19.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında L.H. Fethiye Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut Öztürk
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 9, Gökhan Aydın, Harun Can Doğan 7, Emre Tanışan 9, Berkay Genç 12, Mertcan Sonkol 17, Fatih Kızılca 17, İlker Türel 8
Başantrenör: Mustafa Mavili
Lokman Hehim Fetiye Belediyespor: Erickx 34, Utku Yücedağ 3, Canberk 2, Ahmet Ali 2, Mert Gizir 1, Sezgin Eriş 2, Doğukan 1, Sercan 9, De Angelo 21, Reha Öz 9
Başantrenör: Alkım Ay
1. Periyot: 28-15 (Balıkesir BŞB)
Devre: 42-38 (Balıkesir BŞB)
3. Periyot: 55-57 (L.H. Fethiye Belediye)