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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 79 - L.H. Fethiye Belediyespor: 84

Türkiye Basketbol Ligi’nin 19.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında L.H. Fethiye Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut Öztürk


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 9, Gökhan Aydın, Harun Can Doğan 7, Emre Tanışan 9, Berkay Genç 12, Mertcan Sonkol 17, Fatih Kızılca 17, İlker Türel 8


Başantrenör: Mustafa Mavili


Lokman Hehim Fetiye Belediyespor: Erickx 34, Utku Yücedağ 3, Canberk 2, Ahmet Ali 2, Mert Gizir 1, Sezgin Eriş 2, Doğukan 1, Sercan 9, De Angelo 21, Reha Öz 9


Başantrenör: Alkım Ay


1. Periyot: 28-15 (Balıkesir BŞB)


Devre: 42-38 (Balıkesir BŞB)


3. Periyot: 55-57 (L.H. Fethiye Belediye)

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