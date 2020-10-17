Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 89

Türkiye Basketbol Ligi’nin 1.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u uzatmaya giden maçın ardından 90-89 mağlup etti.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Aydın Karaçam, M.Onur Sönmez, Alican Alıcı
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 17, Berkay Genç 5, Ogün Sevinç 3, Bulut Altın 2, Hamit Sezaver 25, Koray Uzunhasan 13, Cemal Nalga 2, Zane Asher Knowles 16
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 3, Burak Can Dilmaç 4, Sertay Gürsu 12, Mert Ulutaş 7, Horace Gilbert Spencer 18, Uğur Dokuyan 7, Anıl Atamış 2, Hakan Şanlı 3, Keshun Deion Sherrillx 33
1. Periyot: 15-17 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor)
Devre: 39-35 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
3. Periyot: 61-51 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
4. Periyot : 81-81 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor)