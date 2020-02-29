Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Petkimspor: 83

Türkiye Basketbol Ligi’nin 21.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Petkimspor'u 5 uzatma dakikası sonrası 90-83 mağlup etti.
Müsabaka öncesi salona gelen seyircilere Türk bayrağı dağıtılırken, takımlar sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile çıktı.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek, Batuhan Kümükoğlu
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 27, Gökhan Aydın 11, Harun Can Doğan 2, Berkay Genç 18, Mertcan Sonkol 7, Fatih Kızılca 6, Marvin Jefferson 16, İsmail Çevik 3
Başantrenör: Mustafa Mavili
Petkimspor: Rembert 20, Hakan Yapar 13, Şahin Ekmen 5, Recep Doğrusöz 11, Gates 21, Ali Işık 5, Yiğitcan 6, Fikret Can 2
Başantrenör: Arda Vekiloğlu
1. Periyot: 24-26 (Petkimspor)
Devre: 43-44 (Petkimspor)
3. Periyot: 57-64 (Petkimspor)
Uzatma: 90-83 (Balıkesir BŞB)