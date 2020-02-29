İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Petkimspor: 83

Türkiye Basketbol Ligi’nin 21.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Petkimspor'u 5 uzatma dakikası sonrası 90-83 mağlup etti.


Müsabaka öncesi salona gelen seyircilere Türk bayrağı dağıtılırken, takımlar sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile çıktı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek, Batuhan Kümükoğlu


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 27, Gökhan Aydın 11, Harun Can Doğan 2, Berkay Genç 18, Mertcan Sonkol 7, Fatih Kızılca 6, Marvin Jefferson 16, İsmail Çevik 3


Başantrenör: Mustafa Mavili


Petkimspor: Rembert 20, Hakan Yapar 13, Şahin Ekmen 5, Recep Doğrusöz 11, Gates 21, Ali Işık 5, Yiğitcan 6, Fikret Can 2


Başantrenör: Arda Vekiloğlu


1. Periyot: 24-26 (Petkimspor)


Devre: 43-44 (Petkimspor)


3. Periyot: 57-64 (Petkimspor)


Uzatma: 90-83 (Balıkesir BŞB)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.