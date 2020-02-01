Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Budo Gemlik Basketbol: 105

Türkiye Basketbol Ligi’nin 17.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Budo Gemlik Basketbol takımına sahasında 105-97 mağlup oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Aydın Karaçam, Halil Erkoç, N. Yasin Kahraman
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 19, Gökhan Aydın 10, Harun Can Doğan 6, Emre Tanışan 11, Berkay Gençx 26, Mertcan Sonkol 2, Fatih Kızılca 14, Mert Konuk 9
Başantrenör: Mustafa Mavili
Budo Gemlik Basketbol: Watkıns 27, Can Terzioğlu, Adem Ören 8, Johnson 28, Berkay Kutlu, Murat Can 12, Yunus Çankaya 11, Serdar Yavuz 15, Eyüp Aydoğam 2, Faik Can 2
Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş
1. Periyot: 23-26 (Budo Gemlik)
Devre: 51-42 (Balıkesir BŞB)
3. Periyot: 75-69 (Balıkesir BŞB)
5 Faulle çıkan: Can Terzioğlu (Budo Gemlik Basketbol)