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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Manisa BŞB: 95

Türkiye Basketbol Ligi 14.

hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 uzatma sonunda 97-95 mağlup etti.


İlk çeyrek konuk ekip lehine 18-26 sonuçlanırken devreyi de Manisa temsilcisi 40-29 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor farkı eritirken son çeyreğe 57-56 Manisa Büyükşehir üstünlüğüyle girildi. 4.periyot 72-72 eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmaya gitti. İlk uzatma periyodu 81-81 bitince eşitlik bir kez daha bozulmadı ve 2. uzatma periyoduna geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı bu uzatmada lehine çevirdi ve parkeden 97-95 galip ayrıldı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Uğur Özen, U.Özgün Ergün , Batuhan Söylemezoğlu


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mackx 21, İsmail Çevik 2, Berkay Genç 12, Zane Knowlesx 21,


İbrahim Yıldırım 3, Ogün Sevinç 16, Tuğberk Gedikli 12, Koray Uzunhasan 10


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus Anthony Hall 8, Ramazan Tekin 4, Gökhan Aydın 9, Calvin Jerome


Godfreyx 26, Recep Doğrusözx 26, Faik Can Kaşıkçı 2 , Tolga Kaan Birer 2 , Umut Geçen 18


1. Periyot: 18-26 (Manisa BŞB lehine)


Devre: 29-40 (Manisa BŞB lehine)


3. Periyot: 56-57 (Manisa BŞB lehine)


4. periyot : 72-72


1.uzatma: 81-81


2.uzatma: 97-95 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

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