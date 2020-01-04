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Türkiye Basketbol ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 59 - Bornova Belediyespor: 74

Türkiye Basketbol Ligi’nin 14.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bornova Belediyespor ile karşılaştı. Konuk takım Bornova Belediyespor baştan sona önde götürdüğü müsabakayı 74-59 kazandı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Murat Ciner, A.Kemal Diğilli, Mesut Öztürk


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 10, Marvin Jefferson 7, İsmail Çevik 7, Gökhan Aydın 6, Harun Can Doğan 2, Emre Tanışan 11, Berkay Genç 2, Mertcan Sonkol 3, Fatih Kızılca, Mert Konuk 14


Baş antrenör: Mustafa Mavili


Bornova Belediyespor: Donte Clark 12, Kerem Aydın 7, Ata Kahraman 5, Mustafa Erdoğan 11, Eren Ocaktürk 6, Arda Berkkaya 3, Hasan Rızvıc 17, Ege Yaşar 13


Başantrenör: Faruk Beşok


1. Periyot: 11-19 (Bornova Belediyespor lehine)


Devre: 30-31 (Bornova Belediyespor lehine)


3. Periyot: 41-51 (Bornova Belediyespor lehine)

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