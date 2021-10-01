Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 - Antalya Güneşi: 60

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1. hafta maçında konuk ettiği Antalya Güneşi'ni 63-60'lık skorla mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye pandemi koşulları doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile seyirci alındı. İlk çeyreği 15-8 önde tamamlayan ev sahibi devreyi de 33-19 önde bitirdi. 3. çeyrekte konuk ekip maça ortak olurken son çeyreğe Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un 46-39'luk üstünlüğüyle girildi. Son çeyreğe tempolu başlayan Antalya ekibi maçta dengeyi bulsa da karşılaşma 63-60 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Mark Steven Lyons 19 sayıyla maçın en skoreri olurken konuk ekipte Gökhan Akkoyun'un 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Kurtdereli Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz, Mesut Öztürk, Burak Durmuş

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mark Steven Lyons 19, İzzet Türkyılmaz 12, Carlton Edward Bragg Jr 9, Ömercan Ergin 2, Ali Berkan Özçiftçi 3, İbrahim Yıldırım 10, Fatih Kızılca 7, Sercan Ergin 1

Antalya Güneşi; Tolga Kaan Birer 6, Yunus Çankaya 6, Mustafa Baştürk 9, Boracan Işık 4, Kemal Can Aktuna 11, Kağan Kavraal 10, Gökhan Akkoyun 14

1. Periyot 15-8 (Balıkesir BŞB lehine)

Devre 33-19 (Balıkesir BŞB lehine)

3. Periyot 46-39 (Balıkesir BŞB lehine)