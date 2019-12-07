Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 82-78 mağlup oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Orkun Yurttaş, Göksun Öz, Serdar Saraç
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 13, Marvin Jefferson 18, İsmail Çevik 5, Gökhan Aydın 20, Harun Can Doğan 2, İlker Türel, Emre Tanışan, Berkay Genç 4, Mertcan Sonkol 14, Fatih Kızılca 2
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Umpig 18, Cenk Şekercioğlu 11, Özgür Şahin 21, Hunt 7, İbrahim Ahmet, Alican Güney, 21, Mert Ulutaş 2, Burak Can 2
1. periyot: 22-14 (Balıkesir BSB lehine)
Devre: 40-36 (Manisa BSB lehine)
3. periyot: 67-61 (Balıkesir BSB lehine)
5 Faulle çıkanlar: İsmail Çevik (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor), Cenk Şekercioğlu (Manisa Büyükşehir Belediye)