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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 - İstanbul Basket: 79

Türkiye Basketbol Lig’inin 20.

Türkiye Basketbol Lig'inin 20. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nadir Gold İstanbul Basket'i 85-79 mağlup etti.


Maça iki takımda yüksek isabet yüzdesiyle başlarken ilk çeyrek 23-21 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte de avantajını koruyan ev sahibi devreye 43-39 önde girdi. 2. yarıda da benzer bir mücadele sergilenirken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor rakibini 85-79 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alarak zirve iddiasını sürdürdü.


Ev sahibi ekipte Zane Knowles 21, Berkay Genç 18 sayıyla galibiyette rol oynarken konuk ekipte James Nathanael White'ın 19 Daishon Knight'ın 17 sayılık katkısı galibiyet için yeterli olmadı.



Salon: Balıkesir Kurtdereli


Hakemler: Tekin Özübir, Seyhan Topaloğlu, Benhür İrcel


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 9, Şafak Edge 8, İzzet Türkyılmaz 7, İbrahim Yıldırım 2, Polat Kaya 2, Berkay Genç 18, Ogünç Sevinç 9, Hamit Sezaver 3, Koray Uzunhasan 6, Zane Knowles 21


Nadir Gold İstanbul Basket: Daishon Knight 17, Zekeriya Yiğit Tekin 4, Enes Bayraktar 12, Koralp Türk 2, Tarık Sezgün 14, Yiğitcan Saybir 11, James Nathanael White 19


1. Periyot: 23-21 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)


Devre: 43-39 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)


3. Periyot: 63-58 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)


5 faule alan: Zane Knowles (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

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