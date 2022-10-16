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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 98 - Çağdaş Bodrumspor: 88

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2. hafta maçında Çağdaş Bodrumspor'u 98-88 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.


Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor ile karşılaştı. İlk çeyreği 25-15 önde tamamlayan ev sahibi devreyi 50-38 üstünlükle geçti. 3. çeyrek sonunda 76-60'lık üstünlüğü elinde bulunduran Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı da 98-88 kazanarak galibiyetle tanıştı.


Ev sahibinde Kahlil Dukes 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, konuk ekipte Chrıstopher Tirrell'in 29 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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