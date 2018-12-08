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Türkiye Basketbol Ligi: Karesispor: 100 - Düzce Belediyespor: 77

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Karesispor, Düzce Belediyesi'ni 100-77 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.


Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 21-20 önde tamamlayan Karesispor devreye de 42-41 önde girdi. Üçüncü çeyrek de ev sahibi takımın 74-61'lik üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 100-77 galip ayrıldı. Karesispor'da Thomas Gipson 25 sayı 11 ribaund, Düzce Belediyesi'nde ise Steve Taylor 22 sayı 22 ribaund ile oynadı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Tahsin Kuzu, Ozan Gönen, Hakan Gerey


Karesispor: Hazer Avcı 13, İbrahim Yıldırım 16, Thomas Gipsonx 25, Carlos Medlock 18, Ümit Sonkol 10, Volkan Aydın 18


Düzce Belediyespor: Jumree Umipig 5, Serhat Uğur 9, Doruk Dora 15, Hüseyin Akın Kandemir 5, Eray Aydoğan 10, Uğur Can Aksoy 2, Eren Ocaktürk 7, Steve Taylor Jr 22, Mert Ali Sert 2


1. periyot: 21-20 (Karesispor lehine)


Devre: 42-41 (Karesispor lehine)


3.periyot : 74-61 (Karesispor lehine)

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