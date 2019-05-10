Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final 1.maçı: Karesispor :73 - Akhisar Belediyespor :80

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Karesispor Kurtdereli Spor Salonunda Akhisar Belediyespor’u konuk etti.
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Karesispor Kurtdereli Spor Salonunda Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Mücadeleyi 80-73 kazanan Akhisar Belediyespor seride 1-0 öne geçti. Toplamda 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek. Serinin 2.maçı 13 Mayıs Pazartesi günü Akhisar'da oynanacak.
İlk çeyreği Karesispor 20-19 önde tamamlarken ilk yarı 41-41 eşitlikle sona erdi. 3.çeyrek başa baş bir oyunla geçerken çeyreğin son saniyesinde İbrahim Yıldırım attığı 3 sayılık basketle Karesispor'u son çeyreğe 60-57 önde girmesini sağladı. Oyunun son bölümünde ritmini arttıran konuk ekip maçı 80-73 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Salon: Kurtdereli Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki, Orkun Yurtdaş, Nazlı Çişil Güngör
Karesispor: Hazer Avcı 2, İbrahim Yıldırım 10, Reha Öz 13, Eugene Teague (19), Doğukan Sönmez 1, Ümit Sonkol 20, Volkan Aydın 4, Carlos Medlock 4
Akhisar Belediyespor: Tufan Önen 12, Cenk Şekeroğlu 15, Erdem İlter 2, Ömer Sancaklı 24, Vytenis Cizauskas 9, Burak Selen 3, Berkay Kansu 5, Çağdaş Erdoğan 3, Mehmet Nezih Özbakır 2
1.periyot: 20-19 (Karesispor lehine)
2.periyot 41-41
3.periyot 60-57 (Karesispor lehine)