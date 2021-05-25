Türkiye genelindeki kenevir operasyonunda Ayvalık'ta iki kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, M.S. ve H.H.C. isimli şahısların tespit edilen ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde esrar ve Hint kenevirleri ele geçirilerek gerekli tahkikata başlanıldı. Şüpheli M.S'nin ikametinde yapılan aramada, kenevir yetiştirmek için kurulmuş özel düzenek ile bir buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adlî makamlara teslim edilmeleri bekleniyor