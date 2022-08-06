Türkiye kent konseyleri başkanları Bandırma'da buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kent konseyleri platformu genel toplantısı düzenlendi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Adana, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Çorlu, Çankaya kent konseyi başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantıda kent konseylerinin 5393 sayılı belediyeler kanununa bağlı bir kuruluş olmasını dilemediklerini, hazırlanabilecek bir kent konseyi kanunu ile bağımsız bir yapı olması gerektiğini söylediler. İl ve ilçe temsilcileri sırasıyla rant, kamusal alanlar, provokatif olaylar, limanlar, yeşil alanlar gibi yerel sorunlardan genel sorunlara temenni ve önerilerini dile getirdiler. Toplantıda söz alan Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer ‘'Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken Atatürk'ün öğretileri ve devrimleri ile çağdaş ve demokratik bir yapıya yani muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz noktaya ülkemizi daha başarılı bir biçimde getirebilmek için kent konseylerinin bugünkü konumu değişmeli, kent konseyleri belediyelerin arka bahçesi gibi görülmemelidir. Biz Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak hep beraber bir çalışma içerisinde olmaya gayret ediyoruz.'' dedi.

Toplantıya; TKKP dönem başkanı ve Adana Kent Konseyi Başkanı Haşim Biçer, Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, İstanbul Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya , Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Irmak Yılmaz, Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yaptıkları için Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a ve Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat'a teşekkür ettiler.