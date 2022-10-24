Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nden Karesi Belediyesi'ne 1.lik ödülü

Karesi Belediyesi'nin Karesi Atatürk Evi projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 4 kategoride düzenlediği ve 143 projenin katıldığı yarışmada “Büyükşehir Merkez İlçe Belediyesi Şehir Planlaması” kategorisinde 1.lik ödülü getirdi.

Karesi Belediyesi'nin Karesi Atatürk Evi projesi ödüle layık görüldü. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Pamukkale Belediyesi ev sahipliğinde Colossae Termal Otelde düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis toplantısından ödül ile döndü. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Karesi Belediyesi'nin Karesi Atatürk Evi projesi “Büyükşehir Merkez İlçe Belediyesi Şehir Planlaması” kategorisindeki yarışmada 1.lik ödülü aldı. Ödül toplantıya katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a verildi.

“Balıkesir Kuva-yi Milliye'de öncü rol üstlendi”

Birlik üyesi 120 belediyenin 45'inin 4 kategoride 143 proje ile katıldığı yarışmada Karesi Belediyesi'nin ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Orkan, “Karesi Atatürk Evi ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, fikirlerini, inkılâplarını aynı şekilde Balıkesir'in Kuva-yi Milliye hareketindeki öncü rolünü insanımıza, teknolojiyle birlikte oluşan atmosfer ile etkili bir şekilde anlatmak istedik. Bahçesinin öğrencilerimizin etkinlik ve törenleri için uygun planlanması ile birlikte, içerisinde: Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunmaktadır. İnanıyoruz ki Karesi Atatürk Evi yaşayan, canlı bir mekan. Dilerim Karesi Atatürk Evi sayesinde Balıkesirimize ve Karesimize değer katmayı başarmış oluruz ve sizlerin teveccühüne nail olmuş oluruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve birlik üyesi 120 belediye başkanının yanı sıra akademisyenler ve birçok önemli isimler katılım sağladığı toplantılarda, Karesi adına önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Başkan Orkan, 38. Olağan Meclis Toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.