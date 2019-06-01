Türkiye şampiyonu Balıkesir'den

Balıkesir Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Yeşim Begüm Özbek Bursa'da düzenlenen okullar arası atletizm yıldız kızlar 60 metrede kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Balıkesir Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Yeşim Begüm Özbek okullar arası atletizm yıldız kızlar kategorisinde mutlu sona ulaştı. Yeşim Begüm Özbek 15 sporcunun katıldığı 60 metre yarışında elde ettiği 8.13'lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu. Altıeylül Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Burhan Atvur yaptığı açıklamada “Yeşim geçen sene küçüklerde elde ettiği üçüncülükten sonra bu yılda kendinden bir yaş büyüklerin katıldığı kategoride girdiği yarışta Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Yeşim ile üç yıl önce 5. sınıftayken okul takımına seçildi. Okul takımı çalışmaları bittikten sonra biz Atatürk pistinde çalışmalara bireysel olarak devam ettik. Hafta üç gün antrenmanlarımızı sürdürdük ve giderek tempomuzu arttırdık. Yeşim 6. sınıfta daha iyi bir ivme yakaladı. Sonrasında okul kulüp iş birliği yaptık. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde İbrahim Urgancı ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştık. Gençlik Spor'un sporcusu oldu. Anadolu Yıldızlar ligine katıldı ve orada da final koşma hakkı kazandı. Ancak finalden 1 gece önce sakatlandı. Bu dönem yarışma sezonunu kapattık. Yeşim seneye mezun oluyor ancak mezun olduktan sonrada çalışmalarımız devam edecek onu asla bırakmam zaten. Şu anda ki ilk yakın hedefimiz gelecek seneki okullar arası yıldızlar kategorisinde yine Türkiye şampiyonluğunu bırakmamak ve daha da ötesi derece olarak 8 saniyenin altına inmek. 14 yaşına geldiği için milli takım kadrosuna çağırılmasını da hedefliyoruz. Milli takıma seçildikten sonra tecrübe kazanması çok önemli ve ondan sonrada uluslar arası platformda başarıların geleceğine inanıyorum. Yıldızlarda milli takıma seçildikten sonra Avrupa şampiyonasında yarışıp derece almakta hedeflerimiz arasında çünkü gerçekten çok özel bir yetenek”dedi.

"Öz güvenim arttı"

Türkiye şampiyonu Yeşim Begüm Özbek ise “İlk başta çok fazla beklentilerim yoktu. Burhan hocam bana yetenekli olduğumu ve ileride Türkiye şampiyonu olabileceğimi söylediğinde benim için çok uzak gelmişti ve aynı zamanda inanmamıştım..Ama sonradan çalışmalarımız artıp ilerledikçe bende kendimdeki yeteneği gördüm ve öz güvenim arttı. Bir şeyler yapabileceğime inandım. Daha sonra girdiğim yarışmalarda derece ve birincilikler gelmeye başlayınca Avrupa şampiyonu olacağıma inandım. Bana babamın inanılmaz desteği var ailem hep destek veriyor. Bu konuda onlara da teşekkür ediyorum. Babam hiç yalnız bırakmıyor sürekli antrenmanlara götürüp getiriyor”şeklinde konuştu.