Türkiye şampiyonu Betül Yörük, Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

Rize'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonusu'nda şampiyon olan Betül Yörük, Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında 68 Kilo Kumite Kadın kategorisinde 1. Olan Milli Sporcu Betül Yörük ve Antrenörü Ertan Tunç ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Arıcıoğlu, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarının altını çizerek, U21 Karate Şampiyonu Betül Yörük'ü başarısından dolayı tebrik etti.

Hedefleri arasında dünya şampiyonasına gitmek olduğunu söyleyen Milli Sporcu Betül Yörük, “Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Spora ve sporcuya desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'na da çok teşekkür ediyorum” dedi.