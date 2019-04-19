Türkiye Serbest Dalış Üçüncüsü Bandırma'dan

11-14 Nisan 2019 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası'nda Bandırma Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde çalışan Taylan Ülger Türkiye üçüncüsü oldu.

11-14 Nisan 2019 tarihinde Çanakkale Anafartalar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan, Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonasında; Bandırma Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünde grafik tasarımcı olarak çalışan Taylan Ülger, ilk kez katıldığı yarışmada, Paletsiz Dinamik Apnea (Paletsiz, Nefessiz, Dipten Gitme) branşında 106 metre mesafeyle Türkiye 3.sü olup, bronz madalya aldı.

Çift Paletli Dinamik Apnea branşında da 149 metreyle en iyi derecesini yaparak 4. olan Ülger, Kaş'ta yapılacak Türkiye Serbest Dalış Açık Su Şampiyonasında da yer alacak. 2017'den bu yana uluslararası serbest dalış eğitmeni olan serbest dalgıç, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'u makamında ziyaret edip, yaptığı spor ve katıldığı turnuvalarla ilgili bilgi verdi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun; “Her alanda olduğu gibi farklı spor branşlarında da mücadele eden, başarılar elde eden gençlerimize çok güveniyoruz. Sevgili Taylan Ülger'i başarılarından dolayı tebrik ediyor, kendisinden önümüzdeki günlerde çok daha önemli başarılar, şampiyonluklar bekliyoruz” dedi.