Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Özgen'den anlamlı talep

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal parkı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın geçtiğimiz yaz aylarında sıklıkla orman yangınlarına maruz kaldığına işaret eden Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, yaptığı yazılı açıklamayla parkın giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasını istedi.

Bülent Özgen, son aylarda Ayvalık Tabiat Parkındaki yangınların halkın canını bezdirdiğini savunarak; “Tabiat Parkı sınırları içerisinde ateş yakılmaması, piknik ve kamp yapılmaması, Tabiat Parkımızın özellik ve karakterinin bozulmadan korunması için giriş çıkışların mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.

Yangınların çıkmasının çok üzücü olduğunu kaydeden Özgen, “Can ve mal kaybı olmaması tek tesellimiz ama yangında küle dönen bitki örtüsünün ve diğer canlıların acısını en derin şekilde hissediyoruz. Kentimizde arka arkaya yaşanan bu yangınlar gösteriyor ki ağaçlık alanlarda çok daha dikkatli olmalıyız. Daha önceki aylar da da yapılan görüşme ve yazışmalar sonucunda Çamlık'taki yangın gözetleme kulesine yüksek çözünürlüklü kamera konularak, yangınlar Ankara'dan izlenir hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Bülent Özgen yaptığı açıklamada, “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak AB destekli fon marifetiyle, hazırlanan proje kapsamında özellikle Ayvalık Adaları Tabiat Parkının 22 adasını yangında ilk müdahale için yangın müdahale merkezi kurmak ve Ayvalık Adaları Parkını kontrol altına almak ve doğayı korumak için aşağıda belirtilen konuların haritaya işlenmesini 01.10.2018 tarihinde talep ettim. Bu maksatla; İl Doğa Koruma Müdürllüğü Tabiat Parkının haritasını gönderdi. Bu çalışmalar devam ederken, 30.09.2018 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğim dilekçeye istinaden 19.11.2018 tarihli cevabi yazıda, Ayvalık İlçesi Cunda adası mevkinde İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi olarak kullanılmak üzere bir noktaya ait tahsis işlemlerine esas kurumlar arası yazışmaların başladığı, İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi adıyla bir tesis yapılıp Burhaniye'deki şefliğin bu noktaya taşınması veya ayrıca bir birim birim kurulması planlandığı bildirilmiştir. Ayrıca Alan kılavuzluğu için bu tesis faaliyete geçmesini müteakip yeterli personel ve koruma ekipmanı sağlanacağı belirtilmiştir. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak; Gönüllük esasına göre gönüllü itfayecilik ve alan kılavuzluğu için gerekli makamlarla koordine kurulmuştur” diye konuştu.