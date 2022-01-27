Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Aeneas Kültür Rotası Projesi için İtalya'nın Roma kentinde “Avrupa Konseyi Kültür Rotaları İyi Uygulama Değişim Semineri” programına katıldı.

Edremit Belediyesi ile Aeneas Rotası Derneği ve Roma Sapienza Üniversitesi'nin ortak projesi olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü proje görüşmeleri için İtalya'nın Roma kentine gitti.

Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” hibe programı çerçevesinde finanse edilen “Aeneas'ın İzinde: Türkiye ve İtalya Arasında Ortak Kültür Mirası” proje aktiviteleri kapsamında, Aeneas Kültür Rotası Derneği tarafından Roma Sapienza Üniversitesi bünyesinde “Avrupa Konseyi Kültür Rotaları İyi Uygulama Değişim Semineri” düzenlendi.

“Bölge ve Türkiye için önemli tarih, turizm ve tarım diyerek başladığımız bu yolda hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere projeler hayata geçiriyoruz” diyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kültürel miras ile ilgili dijitalleşme uygulamaları ve yerel yönetimlerin bu konudaki geliştirdiği politikalara ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Şu an geldiğimiz noktada Aeneas Kültür Rotası için önemli bir ivme kazandık. Bölgemizde ve Türkiye genelinde kültür turizmini daha da canlandıracak bu proje büyük öneme sahip. Edremit'i kalkındıracak her çalışmanın içinde olacağız” şeklinde konuştu.

24-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen programlara Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Elisa Falcini katıldı.