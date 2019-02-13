Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Balıkesir'de düzenlenecek

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı; Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı ve Karesi Belediye Başkanlığı işbirliği ile Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşlerinin yıl içerisinde yapılacak organizasyonlar ile yağlı güreş unsurlarının değerlendirilmesi ve Yağlı Güreşe dair stratejilerin belirlenmesi planlanıyor. Kurultayda alınacak kararlar ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşinin geliştirilerek geleceğe aktarılması amaçlanıyor. Kurultaya 360 hakem, 17 başpehlivan, 36 cazgır, 25 Yağlı Güreş Ağası ile çok sayıda Yağlı Güreş organizatörü ile Yağlı Güreş paydaşı ve basın mensubunun katılacağı öngörülüyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve Merkez Hakem Komitesi ile Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Meclis Üyelerinin de katılacağı Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı'nda Yağlı Güreşin dünü, bugünü ve yarını ele alınacak. 15 Şubat'ta başlayacak ve 3 gün sürecek olan Yağlı Güreş Kurultayı'nda hakemler, başpehlivanlar, cazgırlar, basın mensupları ve Yağlı Güreş paydaşı olan kurum yöneticileri ayrı oturumlarda Yağlı Güreşi masaya yatıracaklar.

2019 yılında yeni eklenen kurallar, hakem talimatı, müsabaka talimatı, puanlama sistemi, Yağlı Güreş basını ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ile 2019 Yağlı Güreş takvimi konu başlıklarının ve temel stratejilerin belirleneceği kurultay sonunda Yağlı Güreş hakem ve cazgırlarının seviye tespiti ve değerlendirmeleri yapılacak.