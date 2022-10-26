Türkiye'nin en büyük 3. millet bahçesi Bigadiç'te

Balıkesir'in en büyük, Türkiye'nin ise en büyük 3. millet bahçesi Bigadiç'e yapıldı. Yöresel taş evler, göletler, paramotor uçuş pisti, meyve bahçeleri ve yürüyüş alanlarıyla Bigadiç Millet Bahçesi 1 milyon 71 bin metrekare büyüklüğünde.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçelerinden biri yapıldı. 5 milyon metrekare büyüklük ile Atatürk Havaalanı 1 milyon 260 bin metrekare ile Kayseri 2., 1 milyon 71 metrekare ile Bigadiç Millet Bahçesi 3. sırada yeralıyor. Bigadiç, çevre ilçeler ve il merkezinden ziyaretçilerini ağırlayacak olan Bigadiç Millet Bahçesi'nde Yöresel taş evler, göletler, paramotor uçuş pisti, meyve bahçeleri ve yürüyüş alanları bulunuyor.

Türkiye'ye örnek bir proje

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bigadiç Belediyesi tarafından inşa edilen millet bahçesi konuklarını beklerken, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, millet bahçesinde yöresel mimarideki taş evler, doğal göletler, ceviz ve meyve bahçeleri, yürüyüş parkurları ve spor alanlarının bulunduğunu söyledi. Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu anlatan Avcu, projeyi halkın görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıklarını belirtti.

Sifalı suların geçmişi milattan önceye dayanıyor

Millet Bahçesi hakkında bilgiler veren Başkan Avcu, bu alandan sadece ilçe halkının değil, Balıkesir merkez ve çevre ilçelerden gelen misafirlerinde faydalanacağını söyledi. Avcu, “Millet Bahçemiz içerisinde bulunan Taş evler, Balıkesirimize 15-20, üniversitemize ise 8 dakika mesafede bulunuyor. Millet bahçemiz bin 71 dönüm büyüklüğünde dümdüz bir arazi. Millet Bahçemiz içerisinde eskiden yöresel olarak panayır yeri dediğimiz 35 dönüm tamamen bir asırdan eski çınar ağaçlarıyla bezenmiş bir sahamız var. Bunun yanında da içinde 8 tane gölümüz mevcut. Mini bir havaalanının olduğu, içinde termal suyunda bulunduğu 16 taş evimizin de bulunduğu, içinde konaklarımız var. Bu şifalı suyumuz Hisarköy'den geliyor. Suyumuzun özelliği selenyumda içerin 104 derece ile yeraltından yeryüzüne fışkıran ve milattan önceye de dayanan geçmişi olan şifalı bir su. Biz bunu Balıkesir'imizin, ilçemizin ve halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Mini havaalanı ve kampçılara özel alan

Millet bahçesi içerisinde gençlerin faydalanabileceği 55 bin metrekare büyüklüğünde çim saha bulunduğunu hatırlatan Başkan Avcu, “Bunun üzerinde her türlü sportif aktivitenin yapılabileceği tesisler bulunacak. Küçük uçakların inip kalkabileceği bir pist, yanında hangarı, kamp ve karavan turizminin yapılabileceği, sosyal donatıların olduğu bir alanımızda mevcut. Bisiklet ve yürüyüş alanları, bunun içinde de 4 yıllık daha önceden hazırladığımız sazan balıklarımız bulunuyor. Simav Çayı'ndan aldığımız suyu bu 8 gölete ulaştırarak yeniden çayımıza enjekte ediyoruz. Doğamıza da sahip çıkıyoruz. Çok büyük bir balık popülasyonı oluştu. 15 bin meyve ağacı diktik. 400 dekar daha önceden dikilmiş ceviz ağaçlarımız bulunuyor. Bunların gölgesi ve verimliliği ile halkımızın hizmetinde olacak. Doğa ile beraber olmak istiyorum diyenler, tatil yapmak istiyorum, bağımsız olmak istiyorum diyen insanlarımız buraya bekliyoruz” diye konuştu.