Türkiye'nin en büyük doğal parkına ATO'dan örnek çevre hamlesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın koordinasyonunda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) yaklaşık 1 milyon lira destek verilen “Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor” projesiyle yepyeni bir vizyona kavuşmaya hazırlanıyor.

Ayvalık Kaymakamlığı'nın yanı sıra Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği'nin (AYTUGEB) de paydaş olduğu proje ile flamingoların barındığı Şeytansofrası Lagün'ü ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı hayat bulmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, hazırlanan projenin; turizm altyapısının geliştirilmesi adına Küçük Ölçekli Alt Yapı Destekleme Programı çerçevesinde olduğunu söyledi.

ATO olarak hazırladıkları projeye Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın çok büyük katkılar verdiğinin altını çizen Başkan Büyükçıvgın, “Hazırladığımız projemizin ilk etabında; Ayvalık'ımızda, Muratreis mevkinde bulunan ve flamingoların konakladığı lagünün çevresine ahşap yürüme yollarıyla, bu kuşları gözetleme kuleleri kurulmasını hedefliyoruz. Tabi buradaki amaç, ilçemizi ziyaret eden konuklarımıza bu güzellikleri izletebilmek, lagün ve çevresinin korunmasına katkı sağlayabilmenin yanı sıra, ilçemize gelen profesyonel fotoğraf sanatçılarına rahatça film ve fotoğraf çekebilmelerine olanak sağlayabilmektir. Bunun dışında; Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde, parkının girişlerine çeşitli üniteler ve giriş binası, taklar ve gezi yolları yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Projenin amacının Ayvalık'a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak olduğunu ifade eden Mustafa Büyükçıvgın, “Bundan da önemlisi bu doğal yaşam bölgelerini korumak ve daha nitelikli tatilcilerin Ayvalık'ı ziyaret edebilmesini sağlayarak ilçemizdeki turizm sezonunu 12 aya çıkarabilmenin önünü aralayabilmektir” diye konuştu.

Türkiye'ye ciddi döviz girdisi sağlanılması hedefleniyor

Projenin maliyetinin 960 bin lira civarında olduğunu kaydeden Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Hazırladığımız bu proje kapsamında, ülkemizdeki bu tür yaşam alanlarının korunması ve tanıtılması çok önemlidir. Buraya gelen insanların, bu alanları koruması gerektiğini düşünmeleri bile ülkemizin turizmine büyük bir katkı sağlamış olacaktır. Bu doğal yaşam alanlarımızı ziyaret edecekler en azından bunun farkındalığına ulaşmış olacaklardır.”vurgulaması yaptı.

Başkan Büyükçıvgın şöyle devam etti; “Sadece ilçemi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklarımız değil, bu lagün ile Tabiat Parkımızda çekim yapmak isteyecek yabancı belgesel ekiplerine de rahat çalışma fırsatı sağlamış olacağız. Bunun sonucunda bu alanlarımızın belgesel filmleri ve fotoğrafları da çekilerek Ayvalık'ımızın dünya genelinde tanıtımını yaparak, dolaylı olarak da ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlamış olacağız”