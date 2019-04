Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi 4 yaşında

"Geleceğe Açılan Köprü" sloganıyla 23 Nisan 2015 tarihinde kurulan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ülkenin en genç devlet üniversitesi olarak 4 yaşını kutluyor.

Türkiye'de kurulan en genç üç ilçe üniversitesinden biri olan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 4 ncü yılını kutluyor. 25 yıl Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve MYO'ların yer aldığı Bandırma'da 23 Nisan 2015 tarihinde kurulan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi "Geleceğe açılan köprü" sloganıyla her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Yaklaşık 300 akademik ve 250 idari personelin görev yaptığı üniversitede 550 personel ve 12 bin kayıtlı öğrenci bulunurken, akademik yapı içerisinde 8 Fakülte, 7 Meslek Yüksek Okulu ve Rektörlük bünyesinde 2 bölüm bulunuyor.

Diğer yandan, lisansüstü eğitim veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen Jeotermal Enstitüsü olmak üzere 4 enstitünün bulunduğu üniversitenin 1 milyon 20 bin m arazisi ve 53 bin 623 m kapalı alanı bulunan ve 6 yerleşkesi mevcut.

Hedef 100 programa ulaşmak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 54'ü ön lisans ve lisans olmak üzere 26 lisansüstü program yer alırken, hedefin bir kaç ay içerisinde program sayısını 100'e çıkarmak olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Üniversite demek eğitim-öğretim ve araştırma demektir. Bu doğrultuda, Üniversitemiz çatısı altında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER), Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM), Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER), Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM), Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-FTR), Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM) ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ESAM) olmak üzere toplamda 10 adet uygulama ve araştırma merkezi kurularak faaliyete geçmiş bulunmaktadır" dedi.

500 yabancı öğrenci eğitim görüyor

Üniversite bünyesinde 30 ülkeden yaklaşık 500 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Özdemir, "Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, ERASMUS+ ve Mevlana öğrenci değişim programları çerçevesinde, bugüne kadar 100 uluslararası anlaşma yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde ise 77 üniversitede öğrencilerimiz burslu olarak öğrenim görme olanağına sahiptir. Bunların yanı sıra, Üniversitemiz yine uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, 30 ülkeden yaklaşık 500 civarında uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, tüm fakültelerimizde sunduğumuz “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Uygulaması”ndan faydalanan öğrencilerimiz, İngilizce eğitimlerini ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu akademisyenlerimizden alma imkanına da sahiptirler" diye konuştu.

Türkiye'nin en geniş kapsamlı kütüphane ve güvenlik sistemine sahip

Üniversite bünyesinde kurulan ve geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açılışı yapılan kütüphanenin 117 üniversite ve 70 kamu kurum ve kuruluşu tarafından kullanılmakta olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özdemir, "Üniversitemiz kütüphanesi 117 üniversite ve 70 kamu kurumu tarafından kullanılan, Türkiye'nin en geniş kapsamlı ve yaygın kütüphane otomasyon ve güvenlik sistemine sahiptir. 2.000 m'lik bir alan üzerine kurulu, açılışını yeni yapmış olduğumuz, yeni ve modern çalışma ve sosyal donatı alanlarına sahip olan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Merkez Kütüphanemiz, yalnızca Üniversitemiz için değil bölgemiz için de önemli bir bilgi merkezi hüviyeti taşımaktadır. Kütüphanemiz, Osmanlı Hariciye nezaretine ait 353 adet nadir eser, 48.377 adet basılı kitap, 5.000 adet basılı dergi, 338.735 adet elektronik kitap ve 29 adet veri tabanı ile 7/24 hizmet vermektedir. Üniversitemizde öğrenci başına düşen yayın sayısı 32.71'dir. 2018 yılının başında Merkezi Derslik Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi Binası ihaleleri gerçekleştirilmiş ve inşaatlarına başlanmış bulunulmaktadır. Her iki projenin de kaba inşaatları tamamlanmış olup Merkezi Derslik binamızın 5.000 m den oluşan birinci etabı hizmete açılmış bulunmaktadır. Bu kat içerisinde, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin çok sayıdaki laboratuvarları, TÖMER sınıfları, derslikler ve akademik personel odaları bulunmaktadır. Ayrıca, mevcut binalarımızın üzerine ilave kat eklemek suretiyle, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Kütüphane, idari birimler ile akademik personel odalarından oluşan 7.500 m'lik kapalı alan da faaliyete geçmiştir. 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar Merkezi Derslik binamızın ikinci etabını oluşturan 6.000 m'lik kapalı alan ile Öğrenci Yaşam Merkezi'nin ilk etabı olan ve 3.000 m'den oluşan “Öğrenci ve Personel Yemekhanesi” bölümünü de hizmete açmış olmayı öngörmekteyiz. Sadece Merkez Yerleşkemizde değil, diğer yerleşkelerimizde de fiziki mekanların iyileştirilmesi için inşaat ve düzenleme faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir" diye konuştu.