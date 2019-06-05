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Türkiye'nin ilk ana jet üssünde bayramlaşma töreni

Türkiye’nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9.

Türkiye'nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.


Dünyanın en iyi pilotlarının yetiştirildiği Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde rütbeli personel, sözleşmeli hükümlü er ve erbaşların katıldığı programı ile bayramı evlerinden uzak geçiren yüzlerce Mehmetçik buruk sevinç ve gurur yaşadı. Üste düzenlenen bayramlaşma töreninde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, kışlada bulunan askerlerin tek tek ellerini sıkarak bayramlarını tebrik etti. Mehmetçikler de birbiriyle bayramlaştı. Hava üssünde bayramda nöbet tutan rütbeli personel, bayram dolayısı ile nöbet mevzilerini gezerek nöbet tutan askerlerin de bayramını kutladı.

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