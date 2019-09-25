Türkiye'nin ilk ve tek oto test ve ekspertiz eğitimi veren okulu Bigadiç'te

Türkiye'nin ilk ve tek oto test ve ekspertiz üzerine eğitim veren lisesi Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sunduğu kaliteli eğitim sayesinde öğrencilerine mezun olduklarında iş bulmalarında büyük kolaylık sağlıyor.

Vali Ersin Yazıcı, BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme) Projesi kapsamında Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Yazıcı, Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak, öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri, çalışmaları ve okul bünyesinde bulunan atölyeleri inceledi.

"Türkiye'de ilk ve tek oto test ve ekspertiz eğitimi veren okul"

Türkiye'nin ilk ve tek oto test ve ekspertiz üzerine eğitim veren lisesi Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sunduğu kaliteli eğitim sayesinde öğrencilerine mezun olduklarında iş bulmalarında büyük kolaylık sağlıyor. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan merkezde taşıtların iç, dış, alt ve motor bölümlerinin muayenesi yapılmaktadır. Vali Yazıcı ziyarette yaptığı açıklamada, teknik ve mesleki liselerin önemine işaret ederek, bu liselerin iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

BENGİ Projesi'nin sürdüğü 33 ay boyunca sayısız okula giden ve öğrencilerle birlikte kitap okuyan Vali Yazıcı, gittiği her mekanda genci yaşlısı demeden herkesi kitap okumaya davet etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından Valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı.

Vali Yazıcı, "Türkiye'nin nitelikli teknik elamanları bu okulda yetişiyor"

Meslek liselerinin altyapısının geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Vali Yazıcı, "Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm Güney Marmara Kalkınma Ajansının destekleriyle Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 'Oto Test/Ekspertiz Merkezi' açıldı. Burası Türkiye'de meslek liseleri arasında ilk ve tek. Mesleki teknik eğitimde önemsediğimiz en önemli hususlardan biri de sektör, eğitim işbirliğidir. Bu işbirliğini sağladığımızda sanayiye nitelikli iş gücü ve okul için de nitelikli bir öğrenci profilini yakalamış olacağız. Lisemiz neredeyse bir fabrika gibi işliyor. Meslek liselerimizin altyapılarına bakarak, güçlü oldukları alanları ortaya çıkararak bu alanda ihtisaslaşmasını istiyoruz. MEB'in desteğini de sağlayarak öğrencilerimizin Balıkesir sanayisine, ülke ekonomisine bizzat katkı sunmasını, üretimin içerisinde yer alarak hem mesleki beceri anlamında hem de kendilerine ailelerine maddi katkı sağlamaları anlamında çok önemli" dedi.

Vali Yazıcı, "Bu okullara Türkiye'nin ihtiyacı var"

Meslek liselerinin sektörlere büyük katkı sağladığını belirten Vali Yazıcı, "Meslek lisesi mezunları hemen iş buluyor. Eğitimine devam etmek isteyenler yüksekokulda eğitimlerini sürdürüyor. Ülkeye kalifiye eleman yetiştiren bu okullara Türkiye'nin ihtiyacı var." dedi.

Türkiye'nin gelişme trendini nitelikli gençler ile yakalayacağını, bu bağlamda salonda bulunan gençlere büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Yazıcı, okul çağında kendini yetiştirmiş, bilgi teknolojilerini kullanmayı bilen gençlerin fabrikalarda, üretim tesislerinde yer sahibi olması ile ülkenin önünün açılacağını ifade etti.

Vali Yazıcı, "Eğitime yapılan en iyi yatırım"

Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Yazıcı, "Eğitime yapılan yatırımlar ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Çocuklarımızı hem ara eleman yetiştirme hem de üniversiteye hazırlama konusunda sizler çalışıyorsunuz. Bu okullarımız, Türkiye'nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı, genç işgücü yetiştirilmesinde çok önemli olduğunu bir kere daha vurguluyorum. Meslek lisesi mezunlarına bu ülkenin çok ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığımız son yıllarda mesleki ve teknik eğitimin kapsamını genişletmek ve niteliğini yükseltmek için çok büyük gayret göstermektedir. Kalifiye eleman yetiştirmek için de işletmelerle işbirliği çok önem arz ediyor" dedi.

Ziyarette, Vali Ersin Yazıcı'ya Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti.