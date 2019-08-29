Türkiye'nin tek güreş evi Sındırgı'da açıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1884'te inşa edilen tarihi savcılık binası restore edilerek "Güreş Müzesi" olarak hizmete açıldı.

20. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında 2018 yılında Sındırgı Belediyesi tarafından kurulan Güreş Müzesi'nde, tarihi güreş malzemeleri, kispetler, gazete haberleri, geçmiş dönemdeki müsabakalara ait fotoğraflar yer alıyor. Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Gacaroğlu gibi Kırkpınar'da nam salmış pehlivanların yetiştiği ilçede kurulan müzede, güreşçilere ait kupa ve madalyalar, cazgır, güreş ağası, davul zurna ekibi figürleri, güreşlere ait fotoğraflar, hikayeler ile mini kispet atölyesi bulunuyor. Müzenin girişinde yer alan düğün güreşlerinin ödülü bir kese kağıdı leblebi ve 2 metrelik basma da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Hikayesi ise takdir topluyor.

Bu müzede 17 efsane güreşçinin hayatı var

Türkiye'nin ilk ve tek güreş müzesi Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Evi'nde ilçenin efsane 17 pehlivanın hayatı, hikayeleri ve madalyaları yer alıyor. Pehlivanların ve yakınlarının bağışladığı gerçek madalyalar ve o günlere ait resimler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hayatta olan pehlivanlar da kendilerini müzede görünce duygu dolu anlar yaşıyor.

TKB'den müze özendirme ödülü verildi

Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş evi Tarihi Kentler Birliği tarafından da müze özendirme ödülüne layık görüldü. Ata sporu güreşlere önem veren Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçede birçok önemli güreşçinin yetiştiğini ve güreşlerin sadece bu binada değil, her yıl yapılan iki ayrı güreş organizasyonu ve Sındırgı Belediyesi güreş takımı ile yaşatıldığını söyledi.

Başkan Yavaş, “Türk milletinin temeli kültürdür, sanattır, spordur. Bizler de bu anlayışla Sındırgı'da uluslararası Yağcıbedir Günlerini icra ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun karşılığı olarak da bize verilen bir değer var. Bu değer yağlı güreş. Yağlı güreş, Sındırgı tarihinde Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı ile zirve yapmış ve aynı zamanda da Gacaroğulları ile beraber nam salmıştır. Bizler bu gün yüz yirmi güreşçimizle beraber Sındırgı'da güreşi yeni kuşaklara taşıma telaşındayız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 17 efsane pehlivanın hayatının yer aldığı Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Evi'ni oluşturduk. 2018 yılı festival tarihinde açılışını yapmıştık, güzel bir hadise oldu. Karşılığında da ödülümüzü Tarihi Kentler Birliği'nden aldık. Bu yıl 30 Ağustos -3 Eylül 2019 tarihleri arasında hem güreşlerimiz hem cirit hem de sanatın her bir dalını Sındırgı'da yeniden icra edeceğimiz festivalimiz başlıyor. Bununla da yeni bir damga vuracak bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni yapılan çevre yolumuzun İzmir istikametinin girişine iki tane Sındırgı'nın gurur abidesi Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı'nın anıtlarını yaptık. Bu yıl da onların açılışlarını gerçekleştireceğiz” dedi.