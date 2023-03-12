Türkiye'yi 12. Roma Müzik Festivali'nde temsil ettiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin önemli okullarından Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrencilerden oluşan müzik korosu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 12. Roma Müzik Festivali'nde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Roma'daki 5 günlük program dâhilinde ilk gün Avrupa'nın en önemli müzik gruplarının konserlerini izleyen Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi Korosu öğrencileri, konserin ardından Roma'nın ünlü müzik şefleriyle tanışma fırsatını buldu.

Avrupa'nın en önemli müzik adamlarıyla provalar yaptıktan sonra festival konserlerine katılan koro ekibi, Anadolu'nun dört bir yöresine ait türküleri coşkuyla seslendirdi. Festivale katılan Avrupa'nın pek çok ülkesinden gelenlere Anadolu motifli halk müziğini dinleten koro öğrencileri, İtalyanların da yüreklerinde taht kurdu. Türkiye'yi Roma'da en iyi şekilde temsil eden Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi müzik korosunun bu başarısı okulun kurucusu Ali Gür'ü de son derece memnun etti.

Roma'da öğrencilerini yalnız bırakmayan Gür; eğitim ve sporda olduğu gibi sanat alanında da göstermiş oldukları başarıdan dolayı okulun öğretmen ve öğrencilerini kutlayarak, benzeri yurt içi ve yurt dışı etkinliklerin de süreceğini müjdeledi.