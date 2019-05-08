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Türkoğlu, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti.

Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.


Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karesisspor Şube Sorumlusu Talha Esen ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ettiler. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Vali Yazıcı'ya isminin yazılı olduğu 81 numaralı Türkiye Basketbol takımı forması hediye etti.

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