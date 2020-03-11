Türkülerle karış karış Anadolu'yu gezdirdiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvada Sanat Merkezi tarafından 7. si düzenlenen “Karış Karış Anadolu, Buram Buram Türkü” dolu Türk Halk Müziği konseri, Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İdlib'te 34 Mehmetçiğin şehit olması nedeniyle ertelenen konsere Türk Halk Müziği sevenler de yoğun ilgi gösterdi.

Fisun Yarkent'in sunuculuğunu üstlendiği konserde, Şef Hüseyin Gelici yönetimindeki koro sanatçıları seslendirdikleri türkülerle adeta Anadolu'nun dört bir yöresine götürdü.

Konser öncesinde, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Tülay Çankaya, AYSAM sanatçısı Ömer Öner'e katkılarından dolayı Belediye Başkanı Mesut Ergin adına plaket verdi.

Bağlamalarda; Celalettin Demir, Gülsüm Akgül, Hayri Öztürk, İbrahim Dutlu, Murat Çelik, Pınar Elvanoğlu, Sadullah Abadanç Semiha Çarkçı, Kanun da; Vildan Bahtlı, Çello da; Nalan Manaç ve Ritm Saz da; Atalay Ünlü'nün eşliğinde sahneye çıkan Aygül Demir, Aynur Baştemur, Erol İnce, Gülten Uygun, Hicran Güngör, Hüseyin Öztürk, Nazmiye Saraç, Necati Işık, Necla Altın, Burhan Baran, Osman Kara, Ömer Öner, Selahattin Ayhan, Selahattin Yılmaz, Sevgi Duman ve Süleyman Memiş isimli sanatçılar başarılı performanslarıyla izleyenleri adeta mest etti.

İki bölümden oluşan konserde, koro ve solo olarak seslendirilen türkülere İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni dolduran dinleyenlerin de zaman zaman eşlik ettiği gözlendi.

Konser sonunda Şef Hüseyin Gelici ve sahnedeki sanatçılar ayakta alkışlandı.