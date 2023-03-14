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TURSAB'tan Edremit Ticaret Odası'na ziyaret

TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsilciliğinden, Edremit Ticaret Odası’na nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsilciliğinden, Edremit Ticaret Odası'na nezaket ziyareti gerçekleştirildi.


Adres değişikliği yapan TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsilciği, Edremit Ticaret Odası'na yönetim olarak ziyarette bulundu. TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, Başkan Yardımcısı Aydın Kılcı, Yön. Kurulu Üyeleri Ferudun Sercan Kınacı ve Mert Başarır'ı, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin makamında kabul etti. Ziyarette bölgenin turizm değerleri ve turizm yol haritasında yapılması planlanan konular görüşüldü.

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