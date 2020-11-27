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Turşu fabrikasından alevler yükseldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir turşu fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir turşu fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.


Sındırgı ilçesine bağlı İbirler Mahallesi'nde bulunan turşu fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın sırasında işçilerin tahliye edildiği fabrikada alevler kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.


Başkan Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Saat 12 gibi başlayan yangına itfaiye ve orman ekiplerimiz anında müdahale etti. Ama sahadaki bulunan plastik eşyalar alev alınca 1 saate yakın sürede söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yok ama maddi hasar çok büyük."

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