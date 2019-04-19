'Tuvalet' gündemi ile olağan üstü toplandılar

Türkiye'nin önemli turizm yörelerinden birisi olan Balıkesir'in Erdek ilçesinde mevcut tuvaletlerin ihtiyacı karşılamaması öğretmenevi yönetiminin tedbir almasını beraberinde getirdi. Yaz öncesi Erdek Öğretmenevi idaresi sendika temsilcilerini olağan üstü toplantıya çağırarak 'tuvalet' gündemi ile toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonunda Erdek Öğretmenevi'nin tuvaletinin yaz sezonunda ücretli olmasına karar verildi.

Erdek Öğretmenevi'nin tuvaletleri yaz mevsiminde ücretli olacak. Öğretmenevinin tuvaletlerini kullanan yazlıkçılar yüzünden bu kararın alındığı açıklandı. Öğretmenevi yönetimi turizm mevsimi dışında tuvaletlerin ücretsiz olacağını, yalnızca yaz aylarında ücretli olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yerel basında ve sosyal medyada "Erdek Öğretmenevi'ndeki tuvaletler ücretli oldu" yönünde çıkan haber sonrası, Öğretmenevi Müdürlüğü konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Öğretmenevleri 31 Mayıs 2018 tarih ve 30306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan emir ile tüm kamuya açılmış ve tüm kamu üye statüsüne alınmıştır. Bu sebeple günübirlik kullanım oranlarında yoğun bir artış yaşanmıştır. Ayrıca Öğretmenevi'ne yakın çevrede tatilcilerin kullanabileceği umumi bir tuvalet bulunmadığından özellikle yaz aylarında gerek Erdek dışından gelen günübirlikçilerin ve gerekse çevre esnaf ile sahile kurulan tüm standartların işletici ve misafirlerin lavabo ihtiyaçlarını giderebileceği tek yer Öğretmenevi haline gelmiştir. Doğal olarak bu kadar yoğun kullanım neticesinde gerek hijyen açısından ve gerekse temizlik ve ekipman açısından karşılanabilirlik ve önlenebilirlik sınırları dışına çıkılmış olup bu durum kurum misafirlerimizin tepkisini çekmiştir. Ayrıca tuvaletlerde bulunan sıvı sabun-wc kağıdı-koku makineleri gibi yardımcı malzemelerin defalarca çalınması kurumumuzu tedbir almaya zorlamıştır. Kurum misafirlerimiz defalarca idaremize başvurarak tuvaletlerde duş alan, üstünü değiştiren, çevrede faaliyet gösteren ve tuvaleti bulunmayan işletmelerden yararlandıktan sonra ihtiyaçlarını Öğretmenevi'nde görmeye çalışanların oluşturduğu tahribattan şikayet etmiştir. 2018 yılı günübirlik kullanım sadece yaz sezonunda ortalama 52 bin olduğu düşünülürse tahribatın derecesi kolayca anlaşılabilir” açıklaması yapıldı.