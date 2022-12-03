Tuzcumurat mahalle evi temeli atıldı

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın önemli projelerinden olan Mahalle Evleri'nin ilki Tuzcumurat Mahallesi'nde temeli atıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın seçim dönemi vaatlerinden olan Mahalle Evleri'nin ilki kent merkezinin en büyük mahallelerinden olan Tuzcumurat Mahallesi'nde hayata geçiriliyor. Tuzcumurat Mahallesi 218-1. Sokak üzerinde Başkan Arslan'ın göreve başlamasından sonra belediyenin imkanları ile satın alınan arsa üzerine yapılacak olan Mahalle Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yapılacak olan Mahalle Evi'nin sıradan bir mimari proje olmadığını, mahallenin kültür, gelenek ve göreneklerini yaşatılacak ve gelecek kuşaklara aktaracak bir toplumsal buluşma noktasını olacağını belirterek, “Göreve başlamadan vaat ettiğimiz projelerimizi bir bir gerçekleştirerek, Edremit halkının hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tuzcumurat Mahallemiz nüfusu ile komşuluk ve dayanışma kültürüyle, gelenekleri ve görenekleriyle, milli ve manevi değerlerimize bağlılığı ile güçlü bir mahallemizdir.

Bu mahallemiz için iki projemizi mahallenin ruhuna ve yaşam tarzına uygun gördük. Bunlardan birincisi kreş, ikincisi mahalle eviydi. Kreş inşaatımız devam ediyor. Beton işleri bitti, tuğlaları örüldü, en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Bugün de mahalle evi projemizin temel atma törenini gerçekleştirmenin onuru, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Projelerimizin her birisi çok kıymetli olmakla beraber, beni en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi Tuzcumurat Mahalle Evi projemizdir.

Toplumu toplum yapan en önemli unsurlar gelenek, göreneklerimizdir. Tuzcumurat Mahallemizde yaşayan sakinlerimizin geçmişten günümüze alışılagelmiş geleneklerine ne kadar bağlı olduklarını iyi biliyor, şahsıma gelen her davete iştirak etmeye özen göstererek, ben de bir arada olma duygusunu Tuzcumuratlı vatandaşlarımızla yaşatmaya çalışıyorum.

Yerel seçimler öncesinde ilçemizin her bir mahallesinde yaptığımız gözlemler neticesinde; Tuzcumurat Mahallemizde yaşayan sakinlerimizin düğün, asker uğurlaması, hayır ve iftar yemeklerini, kara fırında ekmek pişirmelerini, salça, konserve, reçel, kuskus, ev makarnalarını mahalle aralarında kendi kısıtlı imkanları ile gerçekleştirerek yapmaya ve yaşatmaya çalıştıklarını tespit ettik. Bu doğrultuda mahallemizin ihtiyaçlarına yanıt verecek, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatacak bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik.

2 bin 255 metrekare arsa üzerine, bin 175 metrekarelik kapalı inşaat alanı yapılacak mahalle evimiz içerisinde mutfağı, 3 adet fırını ile mahalle sakini kadınlarımızın bir araya gelerek ekmeklerini pişirmelerinde, kışlık salça, ev makarnalarını hazırlamalarında ihtiyaçlarına yanıt verecek bir alan olacak, hayır yemeği salonları, toplantı salonları ile hem Tuzcumuratlıların bu kıymetli adetlerini yaşamalarına katkıda bulunarak, gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacak, hem kurs odaları, etkinlik salonları ile eğitimden, sosyal ve kültürel etkinliklere birçok alanda hizmet verecek bir yapı olacaktır.

En kısa sürede yapımını tamamlayarak, bu çatı altında iyi günde, kötü günde sizlerle bir arada olmak için var gücümüzle çalışacağız ve mahallemize yakışır görkemli bir açılış ile sizlerin hizmetine sunacağız. Tuzcumurat Mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından dualar okunması ile mahalle evinin temeli atıldı. 2 bin 255 metrekarelik arazi alanı üzerine yapılan mahalle evi projesinde; bin 175 metrekarelik kapalı alanda 500 kişilik düğün salonu, hayır yemeği salonları, kurs, kadınlar için el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ve mahalle ekmek fırınları yer alıyor.

Tuzcumurat Mahalle Evi Temel Atma törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Kamuran Taşdemirel, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Elman, Tayfun Canlı, Tayfun Gerkuş, Belediye Meclis Üyeleri, Tuzcumurat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Burma, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.