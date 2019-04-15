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TYSD, Başkan Deveciler'i ziyaret etti

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burhaniye Şubesi, Başkan Ali Kemal Deveciler’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burhaniye Şubesi, Başkan Ali Kemal Deveciler'e nezaket ziyaretinde bulundu. Hem iade-i ziyaret hem de hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Merih Hacer Turgut "Sayın Ali Kemal Deveciler'in Burhaniye'de demokratların oyları ile başkan seçilmesi bizleri sevindirdi. Kendisine de yeni döneminde başarılar dileriz” dedi. Başkan Ali Kemal Deveciler ise, Burhaniye'de 2014 yerel seçimlerinde AKP'ye kaptırdığımız belediye başkanlığını sizlerin de destekleri ile yeniden Burhaniye'de kazanmanın güzelliğini yaşıyoruz. Hepinize candan teşekkür ederim” dedi.

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