Uçak ambulans Kumsal bebek için havalandı

İstanbul'da tedavi gören Edremitli Kumsal bebeğin bir başka hastaneye sevkine gerekli olan uçak ambulans için devreye Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey girdi. Kumsal bebek uçak ambulans ile Denizli'deki hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Dürdane ve Kadir Tenekol çiftinin 16 aylık kızları Kumsal Nur, yaklaşık iki ay önce bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek için yoğun bakım ünitesi ihtiyacı oluştu. Bunun üzerine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile iletişime geçen baba Kadir Tenekol, Balıkesir'de yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle İstanbul'da bir hastaneye bebeğin yatışını sağladı. 40 gün süren tedavi sürecinin ardından bir sonuca varılamadığı için başka doktor arayışına giren Tenekol çifti, benzer rahatsızlıklarda uzman olan Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorla görüştü. Kumsal bebeğin durumunun ağır olması nedeniyle Denizli'ye karayolu ile götürülmesinin hayati tehlike oluşturabileceği için ambulans uçak ile götürülmesi istendi. Bu noktada yine Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den yardım isteyen baba Kadir Tenekol, evladı için uçak ambulans talep etti.

Uçak ambulans için Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ile görüşen Milletvekili Mustafa Canbey, Kumsal bebeğin Pamukkale Üniversitesine sevkini sağladı.

Dürdane ve Kadir Tenekol çifti bebeklerinin tedavisi için ambulans uçak gönderilmesinde yardımcı olan Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'e teşekkür etti.

Kadir Tenekol, “Devletimizden Allah razı olsun. Her zaman yetkililer yanımızda oldu, oluyor. Özellikle sürecin başından itibaren yanımızda olan Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey'e çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'den İstanbul'a geçerken de yardım ettiler. Denizli'ye gitmemiz için de ambulans uçak gönderildi, sürecin başından beri her sıkıntımızda yanımızda oldular. Allah hepsinden razı olsun. Çok zor bir süreçteyiz, tek dileğimiz çocuğumuzun yaşaması. Onun yaşaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Dürdane Tenekol ise, “2 aydır çok zor günler geçiriyoruz. İlk günden bu yana yanımızda olanlardan Allah razı olsun, haklarını helal etsinler. Bir umut ışığı olarak Denizli'ye geldik. Tek dileğim çocuğum sağlıklı bir şekilde yaşasın başka hiçbir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Mustafa Canbey, “Kumsal bebeğimizin rahatsızlığı nedeniyle ailesi bizlere ulaştı. Biz de elimizden gelen desteği sağlamaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturduğumuz güçlü sağlık altyapısı sayesinde Kumsal bebeğimizin tedavi süreçlerini kolayca takip ettik. Uçak ambulans ile başka bir hastaneye sevkini sağladık. Devletin tüm imkanlarını millete seferber eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Tek muradımız Kumsal bebeğimizin sağlığına kavuşması. Rabbimden acil şifalar diliyorum” dedi.