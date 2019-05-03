Uçak kazası tatbikatı başarı ile gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Koca Seyit Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği havalimanına inmeye çalışan uçağın pistten çıkması sonucu yangın çıktı. Bunun üzerine ilk önce, havalimanında hazır bulunan ARFF ekipleri devreye girdi. Ardından ihbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Tatbikata Balıkesir Üniversitesi Edremit Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri de katıldı.

İlk olarak çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler yaralılara müdahalede bulundu. Olay yeri ve çevresinde bulunan yaralılar, tek tek kontrollü bir şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikatın herhangi bir uçak kazasında ekiplerin vereceği desteği test etmek olduğunu belirten Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Balıkesir Koca Seyit Havalimanımızda bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımız başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bir uçak kazasına müdahale edilmesi çok önemli. Bizlerde bu gün bunun için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bir uçağımızın kaza kırıma uğraması sonrasında ekiplerin yaralılara müdahale etmeleri hem de bütününe müdahale edilmesi anlamında başarılı bir çalışma yürüttüler. İtfaiye ekiplerimizle, sağlık ekiplerimizle, güvenlik ekiplerimizle başarılı bir tatbikat icra ettik” dedi.