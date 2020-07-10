Uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye kurtardı

Balikesir'in Edremit ilçesinde uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edilen bilgiye göre olay, Çamlıbel Mahallesi Seyri Gümüş Han mevkisinde meydana geldi. K.A.(25) isimli kişi henüz bilinmeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan K.A, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.