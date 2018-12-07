UEDAŞ 2019'da Bandırma'ya 22,5 milyon bütçe ayırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işadamları ile bir araya gelen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bandırma İşletme Müdürü Barış Toygun, açıklamalarda bulundu.

Bandırma Ticaret Odası Meslek Komitelerinin toplantıları yapıldı. 4. Meslek Komitesinin toplantısına Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Bandırma İşletme Müdürü Barış Toygun da katıldı. 4. Meslek Komite Başkanı Abbas Yaşar'ın başkanlık ettiği toplantıda müteahhitlerin enerji bağlantıları, yol kazıları ile ilgili sorunları masaya yatırıldı. UEDAŞ ile büyük sıkıntılar yaşanmadığını dile getiren komite üyeleri, koordinasyon eksikliğinden doğan sıkıntılar olduğunu ifade ettiler. Gecikmelerin önüne geçebilmek için çözüm için montaj aşamasında değil ruhsat başvurusu aşamasında enerji bağlantıları için başvuruda bulunulması gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Bandırma İşletme Müdürü Barış Toygun, hizmet alanlarının çok geniş olduğu gerçeğini vurgulayarak, “Toplantıda müteahhitlerin enerji bağlantı noktasında bizden seklentilerini görüştük. Büyük sıkıntılarının olmaması bizleri sevindirdi. Yapı bağlantı hatlarının 2018 yılı içinde nasıl yapıldığını, 2019 yılında da nasıl yapılacağını değerli üyelere anlattık. 2018 yılı içinde 16 milyon 800 bin lira tesis yatırımı, 1 milyon 900 bin lira da enerji bağlantıları için harcama yaptık. 2019 yılı için yapı bağlantıları için ihaleye çıkacağız. Bunun için 2,5 milyon lira bütçe belirledik. Yine önümüzdeki yılı için enerji nakil hatları ve trafolar için de 16 ile 20 milyon lira arası bütçe ayırdık“ dedi.