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UEDAŞ fırtına ve sağanak yağışta da görev başında

Güney Marmara’da bugün başlayan fırtına ve sağanak yağış etkisini artırırken, UEDAŞ ekipleri saha nöbetini sürdürüyor.

Güney Marmara'da bugün başlayan fırtına ve sağanak yağış etkisini artırırken, UEDAŞ ekipleri saha nöbetini sürdürüyor.


Sağanak yağış ve şiddetli rüzgârın tesiriyle enerji hatlarının üzerine devrilen ağaçları kaldıran UEDAŞ ekipleri, sepetli ve arazi araçlarıyla bölgede mesaideydi. Arıza ihbar hattı 186'ya gelen ihbarlara hemen müdahale eden UEDAŞ, Scada sistemiyle de elektrik şebekesinin uzaktan kumanda ve kontrolünü sağlıyor.

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