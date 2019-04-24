Uğur'dan OSB'ye cami

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurucu Başkanı Edip Uğur tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan Hacı İsmail-Hafız Güzide Uğur Camii, cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurucu Başkanı Edip Uğur tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan ve bin 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hacı İsmail-Hafız Güzide Uğur Camii, üç yıllık yapım aşamasının sonunda cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. Organize Sanayi Bölgesi'nde Kamyon Garajı yanında 11 bin metrekare açık alan üzerinde 996 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan cami, gerek özgün mimarisi, gerekse kullanılan malzemelerin özel olması sebebiyle Balıkesir'in sembol camileri arasında yer alacak.

Kapıları, kürsüsü, minberi ve mihrabı ağaç ve el dokuması

Caminin yapım aşamasıyla ilgili süreçle ilgili bilgi veren sorumlu Mustafa Saygı, “Her ayrıntısı özel olarak tasarlanan Hacı İsmail- Hafız Güzide Uğur Camii, tek kubbe olması nedeniyle ses akustiğini tamamlıyor. Avizeler Organize Sanayi Bölgesi'ne özel olarak Samsun'da tasarlandı. Kapılarımız, kürsümüz, minberimiz, mihrabımız hepsi ağaçtan ve el dokuması. Maraş'ta ustalar tarafından dokundu ve buradamontajı yapıldı. Camimizin her tarafı mermer ve özel olarak tasarlandı. Özellikle angalaj sistemi yapıldı, sağlam ve uzun ömürlü olsun diye. 4 adet kulemiz bulunuyor kompozit tarzında. Gece ışıklar yandığında hoş görünümü olacak. Ana kubbenin nakışlamasını özel olarak tasarlanan ayrıntılar arasında yer alıyor. Bingöllü ustalarımız yaptı. Halısı özellikle görme engellilerin de ibaret ederken safları bulabilmesi için el dokuması olarak tercih edildi. Cami inşaatı yaklaşık 3 yılda bitti” dedi.