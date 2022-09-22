Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından Ayvalık'a 15 milyon dolarlık yatırım

21 Mayıs 2021'de Ayvalık'ta meydana gelen afet sonrası yaraları sarmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 95 tekne kapasiteli Büyük Barınak ve 250 tekne kapasiteli Küçük Barınak projelerini hazırladı. Kesin projesi ile hesap raporları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan projeyle Ayvalık'a yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırım gelecek.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ayvalık'ta gerçekleşen şiddetli fırtına dolayısıyla birçok teknenin zarar görmesinin ardından bir daha böyle bir durum yaşanmasının önüne geçmek amacıyla bölgeye bir küçük bir de büyük tekne barınağı yapacaklarını müjdeleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sözünü tuttu. Başkan Yücel Yılmaz'ın yakından takibini yaptığı, Ayvalık Belediyesi ile iş birliği içerisinde 1 yılı aşkın bir süredir çalışmaları devam eden balıkçı barınaklarının kesin projesi ile hesap raporları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Ulaştırma Bakanlığının 2023 yılı yatırım planlarına dâhil edilmesi beklenen Büyük ve Küçük Tekne Barınakları ile Balıkesir'e yaklaşık 15 milyon dolarlık bir yatırım gelmiş olacak.

Modern, kullanışlı ve güvenli olması ön planda tutularak yapılacak olan balıkçı barınakları; halkın estetik anlayışını dikkate alan ve şehrin dokusuyla bütünleşik, çevreye duyarlı, gelişen talebe uygun çözümlerin üretilebileceği ve afetlere karşı anti kırılgan özelliklerini taşıyacak.

Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi'ne yapılacak olan Büyük Tekne Barınma Alanı'nda aynı anda 10-50 metre uzunluğunda 95 tekne yer alabilecek. Proje dahilinde; 450 metre uzunluğunda dalgakıran, 550 metre uzunluğunda -5,00 metre derinliğinde rıhtım, 425 metre uzunluğunda -4,00 metre derinliğinde rıhtım olmak üzere toplam 975 metre rıhtım, 3 adet toplam 180 metre uzunluğunda yüzer iskele, 1 adet 60 metre uzunluğunda yüzer dalgakıran ve geri saha dolgu alanları inşa edilecek. Geri saha dolgu alanında ise; idari bina, ticari birim/kafe, ofisler, restoran, dalış merkezi, saniteri üniteleri, atık kabul tesisi, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlandı.

Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı'nda; 4-10 metre uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabilecek. Proje çerçevesinde; yaklaşık 180 metre uzunluğunda bağlantı yolu, her birinin uzunluğu 52 metre olan 6 adet yüzer iskele, 1.000 metrekarelik deniz alanında dolgu sahası ve yaklaşık 285 metre uzunluğunda dalgakıran inşa edilecek.

Bunların yanı sıra 4 yeni proje içinde kolları sıvayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Ayvalık Cunda Adası (Alibey) Balıkçı Barınağı ve Kordon Projesi, Altınova Mahallesi Barınak Projesi, Marmara Saraylar Limanı ve Erdek Feribot İskelesi yapımı için de proje çalışmalarını başlattı. Batimetri çalışmaları tamamlanan projelerin; hidrografik ve oşinografik raporu; Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylandı. Taslak vaziyet planı çalışmaları devam ediyor.