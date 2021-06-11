Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Balıkesir'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan fırtına felaketi sonrasında balıkçı ve gezi teknelerinin sahipleri ile bir araya geldi. Karaismailoğlu, meydana gelen şiddetli fırtınada zarar gören balıkçı ve gezi teknelerinin sahiplerine yardımlarının süreceğini bildirdi.

Edremit Koca Seyit Havalimanına uçak ile gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha sonra buradan karayolu ile Ayvalık'ın Altınova sahil mahallesine geçti. Burada yaşanan fırtına nedeniyle zarar gören köprü inşaatını inceleyen Bakan Karaismailoğlu Altınova Su Ürünleri Kooperatifinde balıkçılar ve gezi teknesi sahipleri ile bir araya geldi. Karaismailoğlu daha sonra Ayvalık merkezde fırtınada batan gezi teknelerinin bulunduğu alana geldi ve bölgeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanında gazetecilere açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Şu anda Ayvalık'tayız. 21 Mayıs Cuma günü Ayvalık önemli bir afet yaşadı. Yoğun fırtına nedeniyle buradaki balıkçı teknelerimiz, gezi teknelerimiz olsun, deniz yapılarında çok önemli sıkıntılar yaşandı. Devlet olarak ilk günden itibaren Ayvalık gündemimizde. İnşallah afeti en az hasarla ve eski hasarları unutturarak çözmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İlk günlerde can suyu olarak önemli bir miktarda yardım yapıldı. Bu adımlar devam edecek inşallah. Hem balıkçı teknelerimiz, hem gezi teknelerimiz açısından. Önce Altınova'daki balıkçı kardeşlerimiz ile birlikte olduk, şimdi de Ayvalık merkezdeyiz. İnşallah buraları projelendirip Ayvalık'a yakışır bir şekilde projelendirdikten sonra buraya modern balıkçı barınakları ve gezi teknelerinin modern şartlarda bağlanmaların ve onların faaliyetlerini sağlayacak önemli projelerin çalışmaların başlandı. Projeleri kısa sürede tamamladıktan sonra yatırım programına alıp, en kısa zamanda bunları yerinde uygulamak için büyük bir çaba sarf edeceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 19 yıldır Türkiye genelinde yaptığımız büyük ulaştırma alt yapı yatırımlarında, ne kadar büyük projelerin üstesinden geldiysek, Ayvalık'ta da buradaki deniz yapıları konusunda da çok önemli gelişmelerin olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbirliği ile, Büyüküşehir belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ile birlikte el birliği ile bir ekip olarak Ayvalık'ın ve devamında Balıkesir geleceği için önemli adımlar atacağız” dedi.

Karaismailoğlu daha sonra Ayvalık çarşısında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu son olarak Ayvalık AK Parti İlçe Binasını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi. Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile kurum müdürleri eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha sonra Balıkesir bölgesindeki diğer programlarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.