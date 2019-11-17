Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Balıkesir'de

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

Ülkü Ocakları Geneş Başkanı Sinan Ateş Balıkesir'de ilçelere atanan yeni Ülkü Ocakları Başkanlarının devir teslim töreni için gediği Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP'yi ziyaretinde konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Önce insan ailesini sevecek, bulunduğu ilçeyi sevecek. Dolayısıyla da Balıkesir'i sevdiğini belirterek, "Milliyetçi Ülkücü Harekatın Balıkesir'de maalesef çok büyük kırılmalar yaşadı, ihanetler yaşadı, arkadan hançerlemeleri yaşadı. Dolayısıyla da çok kırıldı. Bunları derlemek toplamak Balıkesir'i yeniden ayağa kaldırmak sizin göreviniz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin diyorum” diye konuştu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Balıkesir'de Ülkü Ocaklarının Başkanlık görevinin atamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ateş burada yaptığı konuşmada, “Sizlere de Allah hayırlı mübarek etsin. Gökay Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli takdiriyle vazifelendirildi. Balıkesir'e taze bir kan geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliği fikrinin siyasal organizasyonudur siyasi arenadaki temsilcisidir Ülkü Ocaklarından yetişen arkadaşlarımızın oralarda görev alması bizi ziyadesiyle bizleri memnun etmektedir. Daha önce ülkü ocakları genel merkez yönetiminde bulunduğum yıllarda Ekrem Gökay Yüksel Başkanımla birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Gökay Başkanımızda Ülkü Ocaklarından yetişen, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış bir arkadaşımız olması münasebetiyle teşkilatının problemlerini yakinen biliyor. Bu yönetim Balıkesir'e taze bir kan taze bir can olacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah bilge Liderimiz Devlet Bahçeli önderliğinde Türk milliyetçileri Balıkesir'de şaha kalkacaktır. Balıkesir'in benim için önemli özelliği Balıkesir Dursunbey Yukarımusalar köyündenim. Tabi ki Türkiye'nin Milliyetçi Ülkücü Harekatın başarısı çok daha önemlidir. Çünkü bizim memleketimizdir. Önce insan ailesini sevecek, bulunduğu ilçeyi sevecek. Dolayısıyla Balıkesir'i seviyoruz. Milliyetçi Ülkücü Harekatın Balıkesir'de maalesef çok büyük kırılmalar yaşadı, ihanetler yaşadı, arkadan hançerlemeleri yaşadı. Dolayısıyla da çok kırıldı. Bunları derlemek toplamak Balıkesir'i yeniden ayağa kaldırmak sizin göreviniz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin diyorum” diye konuştu.

Yüksel, " 3 Hilalli bayrağı şehrin en yüksek yerine asacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Balıkesir'e hoş geldiniz diyerek, “Genel Başkanımızın takdiriyle kısa bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğduğunuz, büyüdüğünüz şehirde 3 hilal bayrağını şehrin en tepesine asmak için mücadele eden bir ekiple karşı karşıyasınız Allah kısmet ederse her geldiğinizde daha farklı bir Milliyetçi Hareket Partisi görme fırsatı bulacaksınız” dedi.