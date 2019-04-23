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Ülkü Ocakları'ndan 23 Nisan etkinliği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ülkü Ocakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara balon ve bayrak dağıtımında bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ülkü Ocakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara balon ve bayrak dağıtımında bulundu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bandırma'da birçok etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ülkü Ocakları Orta Öğretim Birimi Cumhuriyet meydanında çocuklara Türk Bayrağı ve balon dağıttı. Ülkü Ocakları Orta Öğretim Birim Başkanı Erim Baran Karakaş “ Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bu kutlu güne Ülkü Ocakları Orta Öğretim Birim olarak arkadaşlarımızla beraber Türk bayrağı ve üzerinde ay yıldız olan balonlar dağıtarak katkı vermek istedik “ dedi.

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