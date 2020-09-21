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Ülkücü gençlerden esnafa siftah parası

Balıkesir’de Ülkü Ocaklarına bağlı gençler sabahın ilk ışıklarıyla beraber sabah işyerini açan esnafa ’Ahilik Dua’sına eklenmiş siftah parası dağıttılar.

Balıkesir'de Ülkü Ocaklarına bağlı gençler sabahın ilk ışıklarıyla beraber sabah işyerini açan esnafa 'Ahilik Dua'sına eklenmiş siftah parası dağıttılar. Ülkü Ocaklı gençler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte esnafa Ahilik haftası nedeniyle siftah parası iliştirilmiş 'Ahilik Duası' dağıttılar.


Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan öncülüğünde ocak mensubu gençlerle birlikte sabahın ilk ışıklarında başlatılan faaliyet kapsamında, sabah erken saatte dükkanını açan esnaftan olumlu tepkiler alan ve yeni tür korona virüs (covid-19) pandemi sürecinde çok zorlanan esnaf için ülkü ocaklı gençlerin bu duyarlılığı takdir topladı.


Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘'Ahilik haftası münasebetiyle sabah namazı akabinde esnaflarımıza siftah parası ve ahilik duasının dağıtımını gerçekleştirdik. Helal yoldan alın teriyle rızıklarını çıkaran tüm esnafımıza Allah (C. C.) bereketli ve hayırlı işler versin. Bu yaptığımız etkinlikle unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan esnaftan yapılan ilk alışverişin sıcaklığını yaşatmayı ve siftah parası geleneğini tekrardan oluşturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

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