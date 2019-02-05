Ülkücü şehit Fırat'ın adı parkta yaşayacak

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugüne kadar Karesi kurucu meclisi olarak hep birlikte çok güzel işlere imza attık. Son imzamız da PKK tarafından şehit edilen Fırat kardeşimizin adını parkta yaşatmak için oldu" dedi. Başkan Yılmaz, 5 yıldır gece gündüz şehir için hizmet eden meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi.

2014 yılında kurulan Balıkesir Karesi Belediyesi, son meclis toplantısını; Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri ve Ülkü Ocakları gençleri ile birlikte yaptı. Son meclis toplantısında 5 yıldır şehre hizmet için birçok karar alan meclis üyelerine ahde vefa örneği olarak teşekkür plaketi takdim edildi. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen meclise eski meclis üyesi şimdi AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, AK Parti'li, MHP'li, CHP'li meclis üyeleri ve partilerin temsilcileri katıldı. Son mecliste; 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Kampüsünde yasadışı bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu terörist öğrenci grubunun hain saldırısı sonucu şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Karesi Meclis üyelerinin oy birliği ile Adnan Menderes Mahallesi'nde bir parka verildi. Başkan Yılmaz, tüm meclis üyelerine tek tek teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Yılmaz: "Bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz"

2014 yılı Mart ayından itibaren Karesi kurucu meclisi olarak hep birlikte çok güzel işlere imza attıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Son imzamız da şehit kardeşimizin adını yaşatmak için oldu. Fırat kardeşimizi şehit eden hain terör örgütü PKK'yı ve tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu meclis il başkanı, bir büyükşehir belediye başkanı adayı, bir milletvekili çıkardı. İnşallah bu kurucu meclisimizden daha nice şehrimize hizmet edecek siyasi arkadaşlarımız çıkar, Allah hepimize yar ve yardımcı olsun" dedi.

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi parkta yaşayacak

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilmesi hakkında söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Sözcüsü Cem Işıklıoğlu ise, "Bu konu bizim için çok önemliydi. Olayların yaşandığı dönemde karşılıklı gruplar arasında çıkan çatışmada Fırat Yılmaz Çakıroğlu öldürüldü diye gündeme getirilmişti. Kesinlikle konu bu şekilde değildir. Vatanını milletini seven Fırat kardeşimiz PKK terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Şahsım olarak kardeşimizin duruşmasına müdahil vekil olarak katıldım. Son meclisimizde de kardeşimizin isminin bir parkta yaşatılması kararı bizleri mutlu etti, şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Yücel Yılmaz başkanımıza ve meclisimize çok teşekkür ederim" dedi.